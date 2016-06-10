Для развития связей между Азербайджаном и Казахстаном создана неформальная группа дружбы

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ При посольстве Казахстана в Азербайджане создана неформальная группа дружбы для развития и укрепления связей между Азербайджаном и Казахстаном.

Как сообщает Report, в группу дружбы вошли общественные деятели Азербайджана, ученые, журналисты и др.

На первой ознакомительной встрече посол Казахстана в Азербайджане Бейбит Исабаев рассказал о целях создания такой группы, поделился мыслями по поводу путей развития двусторонних отношений.

Говоря об Азербайджане, посол отметил, что эта страна сделала серьезный прогресс в своем развитии и сегодня "другие страны вынуждены считаться с Азербайджаном".

"Издревле все торговые пути проходили через Казахстан и Азербайджан. И сегодня мы реанимируем "Шелковый Путь", расширяем свои порты. Думаю, у наших стран есть большие планы на этот счет", - отметил посол.

Затем посол и участники встречи поделились своими мыслями по поводу того, какие мероприятия стоит провести для "цементирования связей Азербайджана и Казахстана" и какую деятельность будет вести неформальная организация. Было решено проводить такие встречи на регулярной основе с целью обсуждения и успешного проведения совместных мероприятий.