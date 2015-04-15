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    Генсек ТюркПА: Подготовка переводчиков тюркских языков позволит активизировать информационный обмен

    Надеюсь, что вскоре Туркменистан и Узбекистан также вступят в наши ряды

    Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Активная подготовка переводчиков тюркских языков важна  для активизации информационного обмена между тюркоязычными странами. Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных государств (ТюркПА) Жандос Асанов на встрече с журналистами в Милли Меджлисе.

    Ж.Асанов отметил, что одним из приоритетных вопросов повестки дня ТюркПА является подготовка кадров в области перевода между тюркскими языками, а также составление соответствующих словарей. 

    По его словам, на последующем этапе актуализируется тема создания единого телеканала ТюркПА. 

    Отвечая на вопрос о возможности  присоединения к организации  Туркменистана и Узбекистана, Ж.Асанов отметил, что когда эти страны почувствуют конструктивность и эффективность деятельности организации, то интерес к Парламентской Ассамблее Тюркоязычных государств возрастет. "Надеюсь, что вскоре Туркменистан и Узбекистан также вступят в наши ряды", - сказал Ж.Асанов. 

    Затронув тему выборных процессов в странах-членах ТюркПА, генсек отметил, что возглавляемая им организация будет представлена в рамках наблюдательных миссий. "Именно ввиду приближающихся выборов мы перенесли сроки очередного саммита ТЮРКПА с лета на осень", - добавил Ж.Асанов.

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