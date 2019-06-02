Для получения визы США теперь просят указывать аккаунты в соцсетях

В заявках на визу США теперь нужно указывать свои аккаунты в социальных сетях. Как передает Report, по информации издания Hill, новые правила вступили в силу 31 мая. В заявлении есть возможность указать, что человек не пользуется соцсетями. Но, если это окажется ложью, могут быть "серьёзные иммиграционные последствия".

Эта инициатива появилась весной 2017 года в указе президента США Дональда Трампа. Предполагается, что нововведение должно помочь в вычислении террористов.

"Такая мера станет жизненно важным инструментом для того, чтобы не дать террористам, лицам, представляющим угрозу общественной безопасности, и другим опасным личностям получить иммиграционные льготы и попасть в США", - заявил представитель Госдепартамента.

В будущем кандидаты на получение визы должны будут предоставлять ещё более подробную информацию об истории своих поездок.