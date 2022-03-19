О нас
Аудио новости

Для проходящих лечение в Турции ветеранов проведено мероприятие по случаю Новруза

Для проходящих лечение в Турции ветеранов проведено мероприятие по случаю Новруза По случаю праздника Новруз в городе Бурса организовано торжественное мероприятие для проходящих в Турции лечение и процесс реабилитации ветеранов.
Внешняя политика
19 марта 2022 г. 17:16
Для проходящих лечение в Турции ветеранов проведено мероприятие по случаю Новруза

По случаю праздника Новруз в городе Бурса организовано торжественное мероприятие для проходящих в Турции лечение и процесс реабилитации ветеранов.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие организовано военным атташе при посольстве Азербайджана в Турции.

В нем приняли участие ветераны, проходящие лечение в Анкаре, Коджаэли и Бурсе, члены их семей, лечащие врачи и другой медперсонал, а также обучающиеся в Бурсе азербайджанские студенты, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, генконсул в Стамбуле Нармина Мустафаева, военный атташе полковник Мушфиг Мамедов, представители органов местного управления.

Мероприятия началось с прозвучавших гимнов Азербайджана и Турции, память шехидов почтили минутой молчания. Были продемонстрированы поздравление президента Ильхама Алиева народу и видеоролик, отражающий прохождение лечения ветеранами в Турции.

Посол Рашад Мамедов выступил на мероприятии, отметив, что Азербайджан уже второй год отмечает этот праздник на освобожденных от оккупации территориях.

Также выступили заместитель губернатора Бурсы Сулейман Челик, заместитель председателя муниципалитета Бурсы Халил Сердар Джевхероглу, участник Отечественной войны, полковник Абдулла Гурбани и др.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə müalicə alan qazilər üçün Novruz tədbiri keçirilib

Самое читаемое

В Украине убит генерал-майор российских войск
ФотоВ Украине убит генерал-майор российских войск
15 марта 2022 г. 14:01
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
Премьер Японии: Южная часть Курил незаконно оккупирована Россией
17 марта 2022 г. 12:24
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
Глава МИД: Независимо от происходящего в мире отношения с Москвой важны для Тегерана
15 марта 2022 г. 13:51
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Карабахе
16 марта 2022 г. 16:47
Редактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы Время
ВидеоРедактор Первого канала ворвалась во время прямого эфира в студию программы "Время"
15 марта 2022 г. 00:17
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
Посольство Афганистана в США закрылось из-за заморозки банковских счетов
17 марта 2022 г. 11:48
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
МИД Азербайджана назвал пять основных принципов нормализации отношений с Арменией
14 марта 2022 г. 15:44
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
Под Львовом совершен авиаудар по Яворовскому полигону, 35 погибших, 134 раненых
13 марта 2022 г. 15:17
Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника
Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника
16 марта 2022 г. 08:58
Будет ли 19 марта рабочим днем в Азербайджане? – Госслужба внесла ясность
Будет ли 19 марта рабочим днем в Азербайджане? – Госслужба внесла ясность
14 марта 2022 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi