Для проходящих лечение в Турции ветеранов проведено мероприятие по случаю Новруза

По случаю праздника Новруз в городе Бурса организовано торжественное мероприятие для проходящих в Турции лечение и процесс реабилитации ветеранов.

По случаю праздника Новруз в городе Бурса организовано торжественное мероприятие для проходящих в Турции лечение и процесс реабилитации ветеранов.

Как сообщает турецкое бюро Report, мероприятие организовано военным атташе при посольстве Азербайджана в Турции.

В нем приняли участие ветераны, проходящие лечение в Анкаре, Коджаэли и Бурсе, члены их семей, лечащие врачи и другой медперсонал, а также обучающиеся в Бурсе азербайджанские студенты, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, генконсул в Стамбуле Нармина Мустафаева, военный атташе полковник Мушфиг Мамедов, представители органов местного управления.

Мероприятия началось с прозвучавших гимнов Азербайджана и Турции, память шехидов почтили минутой молчания. Были продемонстрированы поздравление президента Ильхама Алиева народу и видеоролик, отражающий прохождение лечения ветеранами в Турции.

Посол Рашад Мамедов выступил на мероприятии, отметив, что Азербайджан уже второй год отмечает этот праздник на освобожденных от оккупации территориях.

Также выступили заместитель губернатора Бурсы Сулейман Челик, заместитель председателя муниципалитета Бурсы Халил Сердар Джевхероглу, участник Отечественной войны, полковник Абдулла Гурбани и др.