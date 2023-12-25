Калашников: Для нормализации отношений между Баку и Ереваном сложилась благоприятная ситуация

Нынешние условия нормализации отношений между Баку и Ереваном являются благоприятными.

Нынешние условия являются благоприятными для нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников.

"Сейчас, мне кажется, Армения и Азербайджан действительно в шаге от подписания мирного соглашения. Я скажу так, события, которые происходили и в итоге привели к нынешней ситуации, развивались правильно. Договариваться должны были только три региональных соседа: Азербайджан, Армения и Россия. Я всегда об этом говорил. Я никогда особо не верил в Минскую группу по Карабаху, где сопредседателями были, кроме нас, США и Франция. Они же палец о палец не ударили", - сказал Калашников.

Российский депутат также отметил, что Армении необходимо налаживать отношения с Азербайджаном и Турцией, поскольку эти страны являются соседними.

Говоря о сторонниках реваншизма в Ереване, Калашников заявил, что "нечего сейчас там колотить по столу кулаком", учитывая окончательное закрытие вопроса Карабаха.