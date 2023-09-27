Для мексиканских студентов проведена широкая презентация об Азербайджане

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов в рамках поездки в штат Тамаулипас встретился со студентами Технологического института Матаморос, который является ведущим и престижным вузом в области подготовки инженеров.

Посол Азербайджана в Мексике Мамед Талыбов в рамках поездки в штат Тамаулипас встретился со студентами Технологического института Матаморос, который является ведущим и престижным вузом в области подготовки инженеров.

Об этом Report сообщили в посольстве.

Было отмечено, что в ходе встречи с участием члена группы дружбы Мексика-Азербайджан, действующей в Палате депутатов Мексики, депутата Эльвы Виджил Эрнандес и ректора указанного института Мары Грассиэль Акосты Гонсалес была проведена широкая презентация об Азербайджане.

Посол М.Талыбов проинформировал участников мероприятия о богатой истории, культуре Азербайджана, успешном пути развития, пройденном за короткий срок, несмотря на трудности, с которыми он столкнулся. Дипломат также рассказал о жизни и деятельности Общенационального лидера Гейдара Алиева, 100-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, о его исключительной роли в становлении Азербайджанского государства, позитивных тенденциях в геополитических процессах как в масштабах региона, так и во всей Евразии, произошедших в результате реализации в регионе глобальных энергетических и транспортных проектов, осуществленных на основе видения и идей великого лидера.

На мероприятии также были затронуты такие темы, как армянская агрессия, 44-дневная война и ее последствия, новые реалии в регионе, продолжающийся мирный процесс, нефтегазовая стратегия нашей страны, показатели ее экономического развития, искусство, национальная кухня и традиции мультикультурализма.

Была представлена подробная информация о проводимых в настоящее время в нашей стране масштабных реставрационно-строительных работах, безопасном и достойном возвращении бывших вынужденных переселенцев. Также участники мероприятия были проинформированы об антитеррористических мероприятиях локального характера, проведенных Вооруженными силами Азербайджанской Республики в Карабахском экономическом районе за последний период, и их результатах, а также о реинтеграции армянского населения Карабаха.

Кроме того, была представлена информация о двусторонних связях между Мексикой и Азербайджаном, взаимных визитах, осуществляемых в последнее время, расширении возможностей сотрудничества между двумя странами в области культуры, туризма и других сферах, а также об имеющихся в нашей стране возможностях в сфере образования, стажировках и стипендиальных программах для иностранных студентов.

Затем посол ответил на вопросы, адресованные аудиторией.