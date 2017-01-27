Дирк Шубель: Мы рады были видеть увеличение интереса с азербайджанской стороны

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Прошедшая в Баку двухдневная встреча подкомитета Азербайджан-ЕС в сфере энергетики, транспорта и окружающей среды была очень интенсивной.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава отдела по двусторонним отношениям со странами "Восточного партнерства" Европейской службы внешних действий Дирк Шубель.

По его словам, это заседание стала первой встречей за последние три года: "Состоялась очень интенсивная дискуссия. Мы были рады увидеть увеличение интереса с азербайджанской стороны не только в сфере энергетики, но также и по ряду других сфер, в том числе возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и т.д.".

Он отметил, что в ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества в сфере транспорта. Он подчеркнул важную роль Азербайджана как важного связующего звена между Европой и Азией. Д.Шубель отметил, что на встрече с азербайджанской стороны приняли участие до 40 участников и подчеркнул интерес проводить такие встречи подкомитета чаще, порядка раз в год.