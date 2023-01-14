Директор управления Госдепартамента США находится с визитом в Азербайджане

Директор Управления по делам Кавказа и региональных конфликтов Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепартамента США Марк Кэмерон находится с визитом в Азербайджане.

Директор Управления по делам Кавказа и региональных конфликтов Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепартамента США Марк Кэмерон находится с визитом в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство США в Азербайджане.

Он примет участие во встречах с командой посольства в Баку, выступит на мероприятии, а также встретится с различными официальными лицами, а также с экономическими, политическими и другими партнерами правительства США.

Отметим, что М.Кэмерон осуществлял деятельность в Грузии, а также в турецких городах Адана и Анкара.