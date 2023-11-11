Директор украинского лицея поздравила президента Ильхама Алиева

Директор гуманитарного лицея "Лингвист" имени Зарифы Алиевой украинского города Ирпень Валентина Антоненко поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:
"Высокоуважаемый господин Президент!
От всей души поздравляю Вас и в Вашем лице весь азербайджанский народ с великим государственным праздником - Днем Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне и Днем Государственного флага.
Ваше превосходительство, будьте благословенны в веках! Пусть будет благословенным Ваш азербайджанский народ, который под Вашим мудрым руководством боролся за территориальную целостность!
Мира, процветания Вашей стране! Крепкого здоровья Вам и Вашим родным! Огромное спасибо Вам лично от меня, всего педагогического и родительского коллективов, от всех 2300 учеников нашего лицея за наше спасение!"