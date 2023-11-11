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Директор украинского лицея поздравила президента Ильхама Алиева

Директор украинского лицея поздравила президента Ильхама Алиева Директор гуманитарного лицея "Лингвист" имени Зарифы Алиевой города Ирпень Украины Валентина Антоненко поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
11 ноября 2023 г. 17:47
Директор украинского лицея поздравила президента Ильхама Алиева

Директор гуманитарного лицея "Лингвист" имени Зарифы Алиевой украинского города Ирпень Валентина Антоненко поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Высокоуважаемый господин Президент!

От всей души поздравляю Вас и в Вашем лице весь азербайджанский народ с великим государственным праздником - Днем Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне и Днем Государственного флага.

Ваше превосходительство, будьте благословенны в веках! Пусть будет благословенным Ваш азербайджанский народ, который под Вашим мудрым руководством боролся за территориальную целостность!

Мира, процветания Вашей стране! Крепкого здоровья Вам и Вашим родным! Огромное спасибо Вам лично от меня, всего педагогического и родительского коллективов, от всех 2300 учеников нашего лицея за наше спасение!"

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Версия на азербайджанском языке Ukraynanın lisey direktoru İlham Əliyevi təbrik edib

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