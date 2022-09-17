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Директор школы имени Зарифы Алиевой в Украине поблагодарила президента Ильхама Алиева

Директор школы имени Зарифы Алиевой в Украине поблагодарила президента Ильхама Алиева Директор полной средней школы №12 имени академика Зарифы Алиевой в Ирпене, заслуженный учитель Украины, лауреат ордена "Достлуг" Валентина Антоненко направила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.
Внешняя политика
17 сентября 2022 г. 17:15
Директор школы имени Зарифы Алиевой в Украине поблагодарила президента Ильхама Алиева

Директор полной средней школы №12 имени академика Зарифы Алиевой в Ирпене, заслуженный учитель Украины, лауреат ордена "Достлуг" Валентина Антоненко направила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Как сообщает Report, в письме выражается благодарность за ремонт школы, выполненной компанией SOCAR Energy Ukraine, в соответствии с указанием президента Ильхама Алиева.

"Благодаря Вам наши ученики продолжат обучение в прекрасно отремонтированных классах. Я счастлива передать Вам и Вашей семье добрые пожелания наших учащихся, которые испытывают огромную радость", - говорится в письме.

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Версия на английском языке Director of secondary school named after Zarifa Aliyeva in Ukraine thanks President Ilham Aliyev 
Версия на азербайджанском языке Ukraynadakı Zərifə Əliyeva adına məktəbin direktoru Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib

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