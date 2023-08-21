Директор Report: Сепаратисты, покидающие Азербайджан, осознают бесперспективность ситуации

Лица, разжигающие сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана, понимают всю бесперспективность своей дальнейшей деятельности и принимают твердую позицию Азербайджана – на территории этой страны не бывать малейшего признака сепаратизма.

Лица, разжигающие сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана, понимают всю бесперспективность своих действий и осознают, что Азербайджан не откажется от своей твердой позиции не допустить ни малейшего сепаратизма на своей территории. И, как результат, уезжают из Карабаха.

Об этом в эфире телеканала CBC заявил директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев.

"Последняя попытка Армении очернить Азербайджан была предпринята на Совете безопасности ООН, но она оказалась безуспешной. Армения, подняв вопрос о "блокаде" Лачынской дороги на столь высоком международном уровне, не добилась ожидаемого результата. С другой стороны, Азербайджан не раз предлагал использовать для снабжения жителей Карабахского региона дорогу Агдам - Ханкенди. Я уверен, что в ближайшее время эта дорога будет задействована для людей, которые готовы принять законы Азербайджана и жить по ним", - сказал он.

Ф.Гусейналиев подчеркнул, что для лиц, поддерживающих сепаратизм на территории Азербайджана и не желающих жить по законам страны выход только один – уехать отсюда.

"По видеокадрам ясно, что люди уезжают не с намерением когда-либо вернуться, собрав все свои вещи и домашний скарб. Вероятно, они осознают, что в этой стране для их каких-то инсинуаций нет предпосылок. Возможно, какая-то часть населения принимала участие в военных преступлениях против Азербайджана, хотя мы знаем, что таких преступников азербайджанские госорганы уже давно выявили и имеют на них базу данных. Но могут быть и те, кто не был участников геноцида в отношении азербайджанцев, но принимал участие в боевых действиях ", - добавил он.

По словам Ф.Гусейналиева, как оказалось, многие уезжающие имеют российские паспорта. Это значит, что российские миротворцы занимались не совсем теми задачами, которые были на них возложены. Но планы по созданию так называемого "русского мира" на этой территории Азербайджана очевидно потерпели фиаско.