Директор Report: Платформа "3+3" может стать шагом к открытию региональных коммуникаций на Южном Кавказе

Платформа "3+3" играет важную роль не только в установлении прочного мира на Южном Кавказе, но и в открытии региональных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, которые до сих пор остаются закрытыми.

Платформа "3+3" может сыграть важную роль не только в установлении прочного мира на Южном Кавказе, но и в открытии региональных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, которые до сих пор остаются закрытыми.

Об этом директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев сказал в эфире телеканала CBC.

По его словам, Армения долгое время была исключена из региональных проектов, так как держала под оккупацией азербайджанские земли, и упомянутая платформа может способствовать ее вовлечению в транспортные инициативы на Южном Кавказе.

"Армения долгое время оставалась вне региональных проектов и теперь стремится в определенной мере оказаться вовлеченной в них. Однако, стоит отметить, что ее усилия пока не переходят в практическую стадию. Формат "3+3" предоставляет Армении возможность участия в транспортных и логистических проектах, за которыми могут последовать и более крупные инициативы. Речь может идти о транзите электроэнергии и других энергоресурсов, а также о перевозке товаров в целом. Этот формат также может способствовать налаживанию коммуникаций, что позволит ему стать одним из ветвей Среднего коридора. Таким образом, открываются широкие возможности для новых проектов. Важно, чтобы все страны подходили к этому ответственно, объективно оценивая свои возможности и вклад в региональную безопасность и транспортные инициативы", - сказал Гусейналиев.

Директор Report подчеркнул, что для полноценного участия Армении в региональных процессах необходимы реальные шаги Еревана для заключения мирного соглашение с Баку.

"Прежде всего, для полноценного вовлечения Армении в региональные проекты необходимо заключение мирного соглашения с Азербайджаном. Переговорный процесс продолжается уже достаточно долго. На словах они [официальный Ереван] выражают готовность подписать мирное соглашение хоть сегодня. Но, когда дело доходит до реальных действий, они упускают важные статьи, которые принципиальны для Азербайджана. Азербайджан уже представил свои предложения, и важно их учесть для достижения реального прогресса, так как именно предложения Баку создают основу для прочного, а самое главное, для досрочного мира. Заключение мира с Азербайджаном позволит Армении также нормализовать отношения с Турцией и, таким образом, стать частью различных региональных проектов", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Стамбуле состоялась очередная встреча в формате "3+3", в которой приняли участие главы МИД Азербайджана, Турции, России, Ирана и Армении.