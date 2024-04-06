О нас

Директор Report: Новое направление внешней политики Армении вызывает обеспокоенность России

Директор Report: Новое направление внешней политики Армении вызывает обеспокоенность России Ориентация официального Еревана на Запад повлияет на экономические интересы России в Армении, что вызывает обеспокоенность у официального Кремля.
Внешняя политика
6 апреля 2024 г. 12:01
Директор Report: Новое направление внешней политики Армении вызывает обеспокоенность России

Ориентация официального Еревана на Запад повлияет на экономические интересы России в Армении, что вызывает обеспокоенность у официального Кремля.

Об этом в эфире программы "Актуально сегодня" на телеканале CBC сказал директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев, комментируя недавнее заявление МИД России по поводу встречи высокого уровня в формате США-ЕС-Армения.

"Речь идет о российских интересах в самой Армении, о наличии в Армении крупной российской военной базы, об экономических интересах, когда большинство инфраструктурных объектов Армении принадлежат российским компаниям. Россия понимает, что уход правительства Пашиняна на Запад и поддержка со стороны Европейского Союза, со стороны Франции, со стороны США, а именно инициатива этих стран по переходу Армении на западную колею отразится и на экономических интересах страны", - сказал он.

Фуад Гусейналиев также отметил, что Армения рассчитывает на политическую и военную поддержку от ряда европейских стран, в частности от Франции, что, возможно, является причиной недавнего укрепления военных объектов на границе с Азербайджаном.

"Мы слышали неоднократно заявления Армении о том, что граница между двумя странами должна быть демилитаризирована, но для этого должны быть отведены войска. Почему-то они забывают, что между странами все еще нет мирного договора, не определены границы. Естественно, после определения границ никто не будет держать у границ крупные контингенты войск, там обычно стоят пограничники, охраняют границу. Это все происходит в рамках общепринятой мировой практики. Сейчас мы видим обратный шаг, возможно, это связано с тем, что Армения надеется не только на политическую, но и военную поддержку со стороны ряда европейских стран, по крайней мере, со стороны Франции", - подчеркнул директор Report.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

США призывают Армению достичь окончательного согласия с Азербайджаном
США призывают Армению достичь окончательного согласия с Азербайджаном
5 апреля 2024 г. 21:30
Завершился официальный визит президента Конго в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Конго в Азербайджан
5 апреля 2024 г. 18:13
Посол Израиля встретился с азербайджанскими выпускниками за ифтаром
Посол Израиля встретился с азербайджанскими выпускниками за ифтаром
5 апреля 2024 г. 17:37
Ильхам Алиев: Освобождение Карабаха от оккупации вызвало обеспокоенность некоторых сил
Ильхам Алиев: Освобождение Карабаха от оккупации вызвало обеспокоенность некоторых сил
5 апреля 2024 г. 17:18
Президент: Встреча в Брюсселе создает очередной источник опасности для Южного Кавказа
Президент: Встреча в Брюсселе создает очередной источник опасности для Южного Кавказа
5 апреля 2024 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев принял Мевлюта Чавушоглу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Мевлюта Чавушоглу
5 апреля 2024 г. 17:02
Президент Конго посетил Гарадагскую СЭС
ФотоПрезидент Конго посетил Гарадагскую СЭС
5 апреля 2024 г. 16:57
Азербайджан и Перу проведут политконсультации
Азербайджан и Перу проведут политконсультации
5 апреля 2024 г. 16:30
Отец Мартина Райана подтвердил, что завербовавшие его сына дипломаты были агентами французских спецслужб
Отец Мартина Райана подтвердил, что завербовавшие его сына "дипломаты" были агентами французских спецслужб
5 апреля 2024 г. 15:55
Эрсин Татар поблагодарил президента Азербайджана за создание межпарламентской рабочей группы
Эрсин Татар поблагодарил президента Азербайджана за создание межпарламентской рабочей группы
5 апреля 2024 г. 15:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi