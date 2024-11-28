Директор Report: Азербайджан - ключевой партнер Греции, но передача Афинами оружия Армении ставит это под угрозу

Передача оружия Еревану со стороны Афин может привести к охлаждению отношений с Азербайджаном, ключевым партнером Греции в сфере энергетической безопасности.

Передача Афинами оружия Еревану может привести к охлаждению отношений с Азербайджаном, ключевым партнером Греции в сфере энергетической безопасности.

Об этом директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев сказал в эфире телеканала CBC.

Он отметил, что в вопросе передачи Грецией оружия Армении необходимо учитывать несколько аспектов.

По его словам, с одной стороны, Греция таким образом избавляется от старого вооружения, имеющегося на вооружении ее армии.

С другой стороны, ситуация может быть связана с напряженными отношениями между Грецией и Турцией, которая является союзником Азербайджана.

"Фактически, передача этого оружия Армении демонстрирует, что Греция пытается оказать поддержку Еревану, одновременно избавляясь от устаревшего оборудования. Однако, важно учитывать, что Азербайджан является для Греции ключевым партнером в обеспечении энергетической безопасности. Поэтому греческой стороне, чтобы избежать ухудшения двусторонних отношений, стоит задуматься о возможных ответных шагах со стороны Азербайджана", - подчеркнул Гусейналиев.

Говоря о поставщиках оружия для Армении, директор Report также отметил Индию, которая активно продает вооружение Еревану. По его мнению отчасти такие поставки исходят, в том числе и из политических соображений. "Поставки Индией оружия в Армению являются способом испытания этого вооружения. Зачастую, не проверив его должным образом на полигонах и в реальных условиях, Индия отправляет так называемые новейшие образцы в Армению. Это, вероятно, делается и в противовес Азербайджану, учитывая тесные связи Баку с Исламабадом. Однако, Азербайджан всегда подчеркивал, что его сотрудничество с любой страной не направлено против третьих государств", - сказал он.

Комментируя ситуацию в целом на Южном Кавказе, Фуад Гусейналиев подчеркнул, что некоторые западные страны предпринимают различные шаги, чтобы затормозить процесс подписания мирного договора между Баку и Ереваном. В таких условиях лучшим выходом для Армении является заключение мирного договора с Азербайджаном.

На текущей неделе греческие СМИ сообщили, что Афины планируют передать Армении комплексы С-300 российского производства.