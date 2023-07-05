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Директор Report: Активная позиция Азербайджана в ДН позволила изменить международную повестку

Директор Report: Активная позиция Азербайджана в ДН позволила изменить международную повестку Активная позиция Азербайджана в Движении неприсоединения позволило изменить международную повестку и международные отношения.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 14:53
Директор Report: Активная позиция Азербайджана в ДН позволила изменить международную повестку
Фуад Гусейналиев

Активная позиция Азербайджана в Движении неприсоединения позволила изменить международную повестку.

Об этом в эфире программы "Актуально сегодня" на телеканале CBC сказал директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев, комментируя проходящую сегодня в Баку министерскую встречу Координационного бюро Движения неприсоединения.

Он также подчеркнул, что председательство Азербайджана в организации пришлось на довольно сложный период – разгар пандемии COVID-19.

"Азербайджан инициировал глобальные обсуждения в рамках ООН по помощи развивающимся и бедным странам. Как известно, большая часть участников ДН – это бедные государства, в частности много африканских стран, которые больше всего пострадали от пандемии. Весома поддержка Азербайджана в вопросе распространения вакцин против COVID-19. Азербайджан способствовал распространению этих вакцин в бедные страны", - добавил Ф.Гусейналиев.

К дискуссиям в режиме видеоконференции также подключился из Франции политолог, юрист Заур Садыгбейли.

В ходе обсуждений особое место было уделено заявлениям президента Азербайджана Ильхама Алиева на министерском заседании Координационного бюро Движения неприсоединения.

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Версия на азербайджанском языке “Report”un direktoru: “Azərbaycanın QH-dəki fəal mövqeyi beynəlxalq gündəmi dəyişməyə imkan verib”
Версия на английском языке Report director: Azerbaijan’s active position in NAM allowed changing int’l agenda

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