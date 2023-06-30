Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства

За последний год во Франции было убито порядка двадцати человек за то, что они отказались подчиняться полиции.

За последний год во Франции было убито порядка двадцати человек за то, что они отказались подчиняться полиции.

Об этом французскому бюро Report заявил директор Международного совета по дипломатии и диалогу (İCDD) во Франции Эрик Гозлан.

Он отметил, что события, произошедшие во французском Нантере, являются результатом несправедливой политики правительства.

Гозлан заявил, что полиция совершила серьезную ошибку с точки зрения профессионализма, застрелив 17-летнего подростка алжирского происхождения по имени Ноель: "Согласно французским законам, полицейские имеют право применять оружие только в случае угрозы для себя, своих коллег и окружающих людей".

По его словам, причиной народного гнева стала не только смерть подростка, но и лживые заявления полиции: "Хотя полиция утверждала, что Ноель и его друг совершили наезд на них, видеозапись показала совсем другое, разоблачив ложь полиции. Именно эти неправдивые заявления вызвали гнев людей.

Последние инциденты показывают, что люди уже сыты по горло. Расстрел подростка полицией переполнил чашу терпения граждан. Речь идет не о каком-либо конкретном полицейском, а в целом о правоохранительных органах. Люди справедливо полагают, что если полиция прибегла ко лжи, чтобы скрыть свою вину в убийстве подростка, значит то же самое правоохранители делали и ранее во время других инцидентов с убийством граждан полицейскими".

Гозлан подчеркнул, что в городах вокруг Парижа существуют большие проблемы: "В этих районах этнические и религиозные меньшинства живут в изоляции как в гетто. Поэтому в этих районах преобладают наркоторговля и безработица. Однако правительство игнорирует существующие проблемы, пытаясь установить мир в общественной сфере. До сих пор правительство относилось к этому вопросу несправедливо. В результате ситуация достигла текущего уровня".