Директор Катарского медиа-центра призывает включить информацию об исламе в системы ИИ

Искусственный интеллект открывает перед людьми новые горизонты для повышения осведомленности, но для эффективной работы ИИ необходимо обеспечить его правильной информацией.
Как сообщает Report, об этом заявила директор Катарского медиа-центра Эймам Аль-Кааби на панельной сессии "Исламофобия в медиа и цифровом пространстве: Как системы искусственного интеллекта могут усиливать исламофобские предубеждения" в Баку.
Она отметила, что из-за ложной информации искусственный интеллект может способствовать распространению исламофобских сведений и углублению предвзятости.
"В результате формируются категоричные мнения о мусульманах. Часто мусульмане представлены в медиа в негативном свете, их показывают как носителей отсталого мышления, и посредством ИИ эта ложная информация доходит до более широкой аудитории. Чтобы предотвратить это, подробная информация об исламе должна быть загружена и в системы искусственного интеллекта. В таком случае предвзятость исчезнет, и риторика ненависти в отношении мусульман ослабнет", - подчеркнула Аль-Кааби.