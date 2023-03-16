О нас

Директор Исследовательского центра TRT World: Исламофобия широко распространена в мире

Директор Исследовательского центра TRT World: Исламофобия широко распространена в мире "Легитимной борьбе, которую Азербайджан вел два года назад, иногда дается очень примитивная оценка. Думаю, что эти подходы часто рассчитаны на внутреннюю аудиторию".
Внешняя политика
16 марта 2023 г. 13:03
Директор Исследовательского центра TRT World: Исламофобия широко распространена в мире

"Легитимной борьбе, которую Азербайджан вел два года назад, иногда дается очень примитивная оценка. Думаю, что эти подходы часто рассчитаны на внутреннюю аудиторию".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Исследовательского центра TRT World Тарик Черкауи на международной конференции в Баку на тему ”Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы“.

По его словам, за последние 30-40 лет проведено много исследований по исламу: “Однако эти исследования не смогли полностью изучить исламофобию. Мы должны, в первую очередь, заострить внимание на том, как СМИ представляют исламофобию. К сожалению, сегодня исламофобия широко распространена в мире”.

T.Черкауи отметил, что два года назад Азербайджан провел легитимную борьбу и освободил свои земли от оккупации.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “TRT World” Araşdırma Mərkəzinin direktoru: “Bu gün dünyada islamofobiya geniş yayılıb”

Самое читаемое

В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
10 марта 2023 г. 12:23
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
Минэкологии: Запасы Мингячевирского водохранилища сократились на 50%
10 марта 2023 г. 15:02
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
В Баку пройдет международная конференция на тему борьбы с исламофобией
11 марта 2023 г. 18:03
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
Азербайджан начал экспорт грузовых автомобилей еще в две страны
13 марта 2023 г. 13:20
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
Президент: Более чем трехкратный рост нашей экономики за последние 20 лет может считаться мировым рекордом
13 марта 2023 г. 23:11
В Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
ФотоВ Гаджигабуле пересохло водохранилище, в селах наблюдаются проблемы с орошением
14 марта 2023 г. 12:57
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
Розничный товарооборот в Азербайджане вырос почти на 3%
14 марта 2023 г. 15:51
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
Политолог: Во Франции с ненавистью относятся к мусульманам и к тем, кто критикует исламофобию
15 марта 2023 г. 13:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi