Директор Исследовательского центра TRT World: Исламофобия широко распространена в мире

"Легитимной борьбе, которую Азербайджан вел два года назад, иногда дается очень примитивная оценка. Думаю, что эти подходы часто рассчитаны на внутреннюю аудиторию".

"Легитимной борьбе, которую Азербайджан вел два года назад, иногда дается очень примитивная оценка. Думаю, что эти подходы часто рассчитаны на внутреннюю аудиторию".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Исследовательского центра TRT World Тарик Черкауи на международной конференции в Баку на тему ”Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: новые глобальные и транснациональные вызовы“.

По его словам, за последние 30-40 лет проведено много исследований по исламу: “Однако эти исследования не смогли полностью изучить исламофобию. Мы должны, в первую очередь, заострить внимание на том, как СМИ представляют исламофобию. К сожалению, сегодня исламофобия широко распространена в мире”.

T.Черкауи отметил, что два года назад Азербайджан провел легитимную борьбу и освободил свои земли от оккупации.