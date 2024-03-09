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Директор Института исламских наук: Во Франции мусульмане подвергаются дискриминации

Директор Института исламских наук: Во Франции мусульмане подвергаются дискриминации 13:58
Внешняя политика
9 марта 2024 г. 14:31
Директор Института исламских наук: Во Франции мусульмане подвергаются дискриминации

Мусульмане, проживающие во Франции, в определенной степени подвергаются давлению и дискриминации.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Института исламских наук в Париже Нурредин Белхут в своем выступлении на панели "Антимусульманская политика во Франции: исламофобия как обычное явление" в рамках конференции "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

Он подчеркнул, что Азербайджан также пострадал от исламофобии: "Были нарушены территориальная целостность и суверенитет страны, что было большой несправедливостью. Ненависть к мусульманам привела к уничтожению практически всех религиозных памятников и кладбищ на оккупированных территориях".

Белхут напомнил, что Азербайджан - светское государство. "Тем не менее, будучи мусульманской страной, сталкивается с несправедливым отношением, и наша цель - поменять это", - отметил он.

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Версия на английском языке Director of Institute of Islamic Sciences: Muslims are discriminated against in France
Версия на азербайджанском языке Paris İslam elmləri fakültəsinin direktoru: Fransada müsəlmanlar ayrı-seçkiliyə məruz qalırlar

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