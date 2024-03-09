Директор Института исламских наук: Во Франции мусульмане подвергаются дискриминации

13:58

Мусульмане, проживающие во Франции, в определенной степени подвергаются давлению и дискриминации.

Как сообщает Report, об этом сказал директор Института исламских наук в Париже Нурредин Белхут в своем выступлении на панели "Антимусульманская политика во Франции: исламофобия как обычное явление" в рамках конференции "Сохранение многообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

Он подчеркнул, что Азербайджан также пострадал от исламофобии: "Были нарушены территориальная целостность и суверенитет страны, что было большой несправедливостью. Ненависть к мусульманам привела к уничтожению практически всех религиозных памятников и кладбищ на оккупированных территориях".

Белхут напомнил, что Азербайджан - светское государство. "Тем не менее, будучи мусульманской страной, сталкивается с несправедливым отношением, и наша цель - поменять это", - отметил он.