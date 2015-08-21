 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Директор института: Chatham House с уважением относится к территориальной целостности Азербайджана

    Организация со стороны Chatham House этой небольшой частной встречи не означает признание или поддержку непризнанной Нагорно-Карабахской Республики

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Директор британского Королевского института международных отношений Chatham House Робин Ниблетт ответил на запрос Европейско-азербайджанского общества (TEAS) в связи с визитом в начале июля этого года в Лондон по приглашению данной организации "президента" непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна.

    Об этом сообщили Report в Европейско-азербайджанском обществе.

    В ответном письме Р.Ниблетт заявил, что, согласно правилам Chatham House, организация с их стороны этой небольшой частной встречи не означает признание или поддержку непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, и что Chatham House с уважением относится к суверенитету, независимости, территориальной целостности Азербайджана.

    Р.Ниблетт в своем письме TEAS отметил, что в будущем они готовы принять на подобных мероприятиях и представителей азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

    В завершение письма директор института еще раз подчеркнул, что они готовы вести переговоры с официальными лицами Азербайджана и создать все условия в Chatham House для их участия в различных мероприятиях. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi