​Директор института: Chatham House с уважением относится к территориальной целостности Азербайджана

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Директор британского Королевского института международных отношений Chatham House Робин Ниблетт ответил на запрос Европейско-азербайджанского общества (TEAS) в связи с визитом в начале июля этого года в Лондон по приглашению данной организации "президента" непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна.

Об этом сообщили Report в Европейско-азербайджанском обществе.

В ответном письме Р.Ниблетт заявил, что, согласно правилам Chatham House, организация с их стороны этой небольшой частной встречи не означает признание или поддержку непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, и что Chatham House с уважением относится к суверенитету, независимости, территориальной целостности Азербайджана.

Р.Ниблетт в своем письме TEAS отметил, что в будущем они готовы принять на подобных мероприятиях и представителей азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

В завершение письма директор института еще раз подчеркнул, что они готовы вести переговоры с официальными лицами Азербайджана и создать все условия в Chatham House для их участия в различных мероприятиях.