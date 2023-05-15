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Представитель Еврокомиссии по стратегии энергетической политики посетит Азербайджан

Представитель Еврокомиссии по стратегии энергетической политики посетит Азербайджан Директор Европейской комиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристина Лобилло Борреро посетит Баку в следующем месяце.
Внешняя политика
15 мая 2023 г. 11:14
Представитель Еврокомиссии по стратегии энергетической политики посетит Азербайджан

Глава Генерального директората Европейской комиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристина Лобилло Борреро посетит Азербайджан 1 июня.

Об этом Report сообщили в представительстве ЕС в Азербайджане.

Основной целью визита является участие в Бакинском энергетическом форуме.

С 31 мая по 3 июня в столице Азербайджана пройдет Бакинская энергетическая неделя. В рамках Бакинской энергетической недели состоятся 28-я Международная выставка "Нефть и Газ Каспия" Caspian Oil & Gas, 11-я Каспийская международная выставка "Энергетика и Зеленая Энергия" Caspian Power и 28-й Бакинский энергетический форум.

На мероприятиях в рамках Бакинской энергетической недели свое участие подтвердили 164 компании из Азербайджана, Беларуси, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Израиля, Италии, Казахстана, Канады, Китай, Кувейта, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Румынии, России, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура, США, Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии и Японии.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Komissiyasının rəsmisi Azərbaycana səfər edəcək
Версия на английском языке EU Commission representative for energy policy to visit Azerbaijan

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