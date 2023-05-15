Представитель Еврокомиссии по стратегии энергетической политики посетит Азербайджан

Директор Европейской комиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристина Лобилло Борреро посетит Баку в следующем месяце.

Глава Генерального директората Европейской комиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристина Лобилло Борреро посетит Азербайджан 1 июня.

Об этом Report сообщили в представительстве ЕС в Азербайджане.

Основной целью визита является участие в Бакинском энергетическом форуме.

С 31 мая по 3 июня в столице Азербайджана пройдет Бакинская энергетическая неделя. В рамках Бакинской энергетической недели состоятся 28-я Международная выставка "Нефть и Газ Каспия" Caspian Oil & Gas, 11-я Каспийская международная выставка "Энергетика и Зеленая Энергия" Caspian Power и 28-й Бакинский энергетический форум.

На мероприятиях в рамках Бакинской энергетической недели свое участие подтвердили 164 компании из Азербайджана, Беларуси, Великобритании, Германии, Грузии, Испании, Израиля, Италии, Казахстана, Канады, Китай, Кувейта, Монако, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Румынии, России, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура, США, Таиланда, Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Швейцарии и Японии.