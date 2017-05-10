 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Директор департамента Восточного соседства Генерального директората Европейской комиссии посетит Азербайджан

    Лоуренс Мередит примет участие на бизнес-форуме Азербайджан-ЕС

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Директор департамента Восточного соседства Генерального директората Европейской комиссии по вопросам политики соседства и переговоров о расширении ЕС (DG NEAR) Лоуренс Мередит примет участие в бизнес-форуме Азербайджан-ЕС, который пройдет в Баку 8 июня. 

    Как сообщает Report, Л.Мередит уже подтвердил свое участие. 

    На форуме будут обсуждены возможности для развития бизнес-сотрудничества  Евросоюза с Азербайджаном.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi