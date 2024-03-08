Глава Центра изучения Персидского залива: Мы становимся свидетелями изоляции и дискриминации мусульман

В результате исламофобии мы становимся свидетелями изоляции и дискриминации мусульман.

В результате исламофобии мы становимся свидетелями изоляции и дискриминации мусульман.

Как сообщает Report, об этом директор Центра изучения Персидского залива при Катарском университете Махджуб Ахмед Сулеман Звейри заявил на проходящей в Баку международной конференции "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году".

"Ислам защищает детей и женщин, а не направляет на них оружие и не убивает их", - подчеркнул он.

В Баку сегодня проходит международная конференция на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году". Мероприятие организовано Бакинским международным центром мультикультурализма, Центром анализа международных отношений, Форумом межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группой.

В ней принимают участие 130 гостей из более чем 30 стран мира, включая ученых, экспертов международных организаций, религиозных деятелей и представителей неправительственных организаций, а также местных экспертов, представителей госструктур, руководителей религиозных общин и др.