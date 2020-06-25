Директор центра: Беларусь благодарна Азербайджану за помощь в борьбе с COVID-19

Азербайджан и Беларусь могут быть примером в углублении экономических отношений во время пандемии.



Как сообщает Report, об этом на вебинаре "Азербайджано-белорусские отношения в постпандемический период" заявил директор Белорусского Института Стратегических Исследований Олег Макаров.



"Наши отношения характеризуются взаимодополнением и взаимовыгодой, а не конкуренцией. Мы не видим точек разрыва в в наших отношениях. В условиях разрушения глобальных рынков Азербайджан и Беларусь могут быть примером и у нас больше преимуществ, чем рисков. Кроме того, сейчас как никогда важны аналитические процессы",-сказал он.



О. Макаров также выразил благодарность Азербайджану за помощь, оказанную Беларуси в борьбе с коронавирусом: "Несмотря на географические расстояния, наши страны очень близки. Причиной этому также является личная инициатива и отношения наших президентов".