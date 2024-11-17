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Директор Берлинского офиса WFP: В мире на сегодня насчитывается 59 конфликтов

Директор Берлинского офиса WFP: В мире на сегодня насчитывается 59 конфликтов В мире в настоящее время насчитывается 59 очагов конфликтов.
Внешняя политика
17 ноября 2024 г. 14:50
Директор Берлинского офиса WFP: В мире на сегодня насчитывается 59 конфликтов

В мире в настоящее время насчитывается 59 очагов конфликтов.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Берлинского глобального офиса Всемирной продовольственной программы (WFP) Мартин Фрик во второй день Парламентской встречи в рамках COP29 в Баку.

По его словам, из-за пандемии и конфликтов в мире нарушается цепочка поставок продовольствия.

"Во многих странах мира растут темпы инфляции, обесцениваются национальные валюты. Таким образом, каждая война создает ужасные трагедии. Из-за пандемий растут расходы. Это приводит к повышению уровня цен на продовольствие", - отметил М.Фрик.

Он добавил, что изменение климата также в числе этих проблем.

"В настоящее время в мире есть потенциал для обеспечения продовольствием 10 миллиардов человек. Однако продукты питания распределяются неравномерно", - заключил Мартин Фрик.

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Версия на азербайджанском языке Ümumdünya Ərzaq Proqramının Berlin Qlobal Ofisinin Direktoru: Hazırda dünyada 59 münaqişə ocağı var

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