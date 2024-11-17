Директор Берлинского офиса WFP: В мире на сегодня насчитывается 59 конфликтов

В мире в настоящее время насчитывается 59 очагов конфликтов.

В мире в настоящее время насчитывается 59 очагов конфликтов.

Как сообщает Report , об этом заявил директор Берлинского глобального офиса Всемирной продовольственной программы (WFP) Мартин Фрик во второй день Парламентской встречи в рамках COP29 в Баку.

По его словам, из-за пандемии и конфликтов в мире нарушается цепочка поставок продовольствия.

"Во многих странах мира растут темпы инфляции, обесцениваются национальные валюты. Таким образом, каждая война создает ужасные трагедии. Из-за пандемий растут расходы. Это приводит к повышению уровня цен на продовольствие", - отметил М.Фрик.

Он добавил, что изменение климата также в числе этих проблем.

"В настоящее время в мире есть потенциал для обеспечения продовольствием 10 миллиардов человек. Однако продукты питания распределяются неравномерно", - заключил Мартин Фрик.