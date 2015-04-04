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    Директор БДИПЧ ОБСЕ посетит Азербайджан

    Майкл Линк обсудит вопросы сотрудничества Азербайджана и ОБСЕ

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Майкл Линк посетит Азербайджан 8-9 апреля. Как сообщает Report со ссылкой на дипломатический источник, в ходе визита в Баку М. Линк проведет ряд встреч с официальными лицами, на которых обсудит вопросы сотрудничества Азербайджана и ОБСЕ. 

    Отметим, это будет первый визит М. Линка в Азербайджан в качестве директора БДИПЧ ОБСЕ.

    М. Линк вступил в должность директора БДИПЧ ОБСЕ в июле 2014 года, сменив на этом посту Янеса Ленарчича. 

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