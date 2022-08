Начался визит представителей дипкорпуса в Азербайджане в Физули и Шушу

Начался визит представителей (резидентов и нерезидентов) дипломатического корпуса в Азербайджане в Физули и Шушу.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"В составе делегации, куда входят 160 представителей дипломатического корпуса, мы летим в Физули, а затем отправимся в Шушу. Попутно представители дипкорпуса ознакомятся с процессом разминирования и восстановительными работами", - отметил помощник президента Азербайджана.