Дипломаты стран СНГ обсудили борьбу с террористической пропагандой

Представители стран - участниц СНГ в ходе состоявшихся в штаб-квартире Содружества в Минске межмидовских консультаций обсудили противодействие террористической пропаганде.

Представители стран - участниц СНГ в ходе состоявшихся в штаб-квартире Содружества в Минске межмидовских консультаций обсудили противодействие террористической пропаганде.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

"В фокусе внимания участников консультаций находился комплекс вопросов взаимодействия стран Содружества в борьбе с угрозами безопасности, исходящими от террористических организаций на территории Афганистана, противодействии террористической пропаганде. Состоялся содержательный обмен мнениями по наркопроблематике", - говорится в сообщении.

В ходе встречи, в которой участвовали представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и Антитеррористического центра государств - участников СНГ, была дана оценка террористических угроз, обозначены основные факторы, способствующие их формированию.

"В числе актуальных проблем борьбы с терроризмом отмечено активное использование интернет-пространства и медиаресурсов в целях радикализации граждан, ведения вербовочной работы, координации диверсионных и террористических актов, что требует более плотного взаимодействия на данном направлении, обобщения и анализа передовой практики противодействия, а также повышения потенциала органов государственной власти, наделенных полномочиями в области информационного противодействия", - проинформировали в Исполкоме СНГ.

Было отмечено, что представители внешнеполитических ведомств стран СНГ подтвердили "твердый настрой на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества" в сфере противодействия новым вызовам и угрозам безопасности.

"Подчеркнута необходимость продолжать комплексную совместную работу на этом направлении и подкреплять практическое взаимодействие между специальными службами, правоохранительными органами политико-дипломатическими мерами, уделяя особое внимание совместным действиям на различных международных площадках, прежде всего в рамках системы ООН.

В ходе встречи была достигнута договоренность о продолжении практики проведения межмидовских консультаций по вопросам противодействия новым вызовам и угрозам в 2025 году", - добавили в комитете.