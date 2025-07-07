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Дипломаты обсудили влияние геоэкономической напряженности на экономическую дипломатию

Дипломаты обсудили влияние геоэкономической напряженности на экономическую дипломатию
Внешняя политика
7 июля 2025 г. 17:00
Дипломаты обсудили влияние геоэкономической напряженности на экономическую дипломатию

В Университете ADA состоялась вторая панельная дискуссия "Перспективы устойчивого развития: экономическая и климатическая дипломатия, энергетическая безопасность и связи" .

Как сообщает Report, об этом Министерство иностранных дел Азербайджана проинформировало на своей странице в социальной сети "X".

Панельная дискуссия состоялась в рамках IX совещания руководителей дипломатических служб на тему "Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы".

В качестве основных докладчиков в обсуждениях приняли участие министр экономики Микаил Джаббаров, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев и представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев.

В рамках панели обсуждались перспективы торговли и инвестиций, диверсификация сотрудничества в этих областях, влияние геоэкономической напряженности на нашу экономическую дипломатию, продвижение существующих инициатив по транспортным коридорам, проходящим через Азербайджан, факторы, обуславливающие дальнейшее активное участие страны в международной климатической дипломатии и другие темы.

Затем докладчики ответили на вопросы участников мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDiplomatlar geoiqtisadi gərginliklərin iqtisadi diplomatiyaya təsirlərini müzakirə ediblər

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