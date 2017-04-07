Дипломаты Азербайджана и Узбекистана обсудили двусторонние связи

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ 6 апреля 2017 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов провел переговоры в Министерстве иностранных дел Узбекистана.

Как сообщает Report со ссылкой на UzDaily, об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Делегация Азербайджана прибыла в Ташкент для участия в очередном заседании СМИД СНГ.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы узбекско-азербайджанских отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других представляющих взаимный интерес сферах.

Дипломаты Узбекистана и Азербайджана обсудили взаимодействия стран в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН и СНГ.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической области.

Они также высказались за интенсификацию контактов деловых кругов двух стран, диверсификацию номенклатуры взаимных поставок товаров.