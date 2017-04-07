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    Дипломаты Азербайджана и Узбекистана обсудили двусторонние связи

    Стороны подтвердили взаимную заинтересованность, прежде всего в торгово-экономической области

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ 6 апреля 2017 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов провел переговоры в Министерстве иностранных дел Узбекистана.

    Как сообщает Report со ссылкой на UzDaily, об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

    Делегация Азербайджана прибыла в Ташкент для участия в очередном заседании СМИД СНГ.

    Стороны обсудили текущее состояние и перспективы узбекско-азербайджанских отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других представляющих взаимный интерес сферах.

    Дипломаты Узбекистана и Азербайджана обсудили взаимодействия стран в рамках международных и региональных организаций, таких как ООН и СНГ.

    Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической области.

    Они также высказались за интенсификацию контактов деловых кругов двух стран, диверсификацию номенклатуры взаимных поставок товаров.

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