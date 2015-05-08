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    ​Дипломаты Азербайджана почтили память советских воинов в Румынии

    Церемония возложения венков состоялась в городе Питешть

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Дипломаты Азербайджана и России почтили память советских воинов в Румынии. Как сообщает Report, в городе  Питешть по случаю празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у монумента советским воинам, павшим за освобождение Румынии от фашизма, состоялась церемония возложения венков.

    В церемонии приняли участие дипломаты посольств России, посол Азербайджана и сотрудники посольства этого государства, представитель Министерства обороны России, члены местных органов власти, ряд местных общественных организаций, а также филиал Федерации еврейских общин г. Питешть.

    Церемония была проведена при участии подразделений местного военного гарнизона, который исполнил государственные гимны двух стран.

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