​Дипломаты Азербайджана почтили память советских воинов в Румынии

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Дипломаты Азербайджана и России почтили память советских воинов в Румынии. Как сообщает Report, в городе Питешть по случаю празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне у монумента советским воинам, павшим за освобождение Румынии от фашизма, состоялась церемония возложения венков.

В церемонии приняли участие дипломаты посольств России, посол Азербайджана и сотрудники посольства этого государства, представитель Министерства обороны России, члены местных органов власти, ряд местных общественных организаций, а также филиал Федерации еврейских общин г. Питешть.

Церемония была проведена при участии подразделений местного военного гарнизона, который исполнил государственные гимны двух стран.