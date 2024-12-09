Дипломатов в Азербайджане могут обязать заранее уведомлять о браке с иностранцем

В Азербайджане сотрудников дипломатической службы могут обязать заранее уведомлять органы исполнительной власти о браке с иностранцами.
Как передает Report, соответствующее положение содержится в новом законопроекте "О дипломатической службе", поступившем в Милли Меджлис.
Согласно документу, сотрудники органов дипломатической службы, желающие вступить в брак с иностранными гражданами или лицами без гражданства, должны будут уведомить об этом соответствующий орган исполнительной власти в течение 10 рабочих дней.