Дипломатов в Азербайджане могут обязать заранее уведомлять о браке с иностранцем

Дипломатов в Азербайджане могут обязать заранее уведомлять о браке с иностранцем

В Азербайджане сотрудников дипломатической службы могут обязать заранее уведомлять органы исполнительной власти о браке с иностранцами.

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В Азербайджане сотрудников дипломатической службы могут обязать заранее уведомлять органы исполнительной власти о браке с иностранцами. Как передает Report, соответствующее положение содержится в новом законопроекте "О дипломатической службе", поступившем в Милли Меджлис. Согласно документу, сотрудники органов дипломатической службы, желающие вступить в брак с иностранными гражданами или лицами без гражданства, должны будут уведомить об этом соответствующий орган исполнительной власти в течение 10 рабочих дней. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке New bill mandates Azerbaijani diplomats to report marriages with foreigners