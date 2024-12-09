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Дипломатов в Азербайджане могут обязать заранее уведомлять о браке с иностранцем

Дипломатов в Азербайджане могут обязать заранее уведомлять о браке с иностранцем В Азербайджане сотрудников дипломатической службы могут обязать заранее уведомлять органы исполнительной власти о браке с иностранцами.
Внешняя политика
9 декабря 2024 г. 14:07
Дипломатов в Азербайджане могут обязать заранее уведомлять о браке с иностранцем

В Азербайджане сотрудников дипломатической службы могут обязать заранее уведомлять органы исполнительной власти о браке с иностранцами.

Как передает Report, соответствующее положение содержится в новом законопроекте "О дипломатической службе", поступившем в Милли Меджлис.

Согласно документу, сотрудники органов дипломатической службы, желающие вступить в брак с иностранными гражданами или лицами без гражданства, должны будут уведомить об этом соответствующий орган исполнительной власти в течение 10 рабочих дней.

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Версия на английском языке New bill mandates Azerbaijani diplomats to report marriages with foreigners
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