Дипломатический корпус в Туркменистане об азербайджанском дипломате

Дипломатический корпус, представляющий многие государства мира в Туркменистане, отмечает высокую оценку, которую уделяет президент Гурбангулы Бердымухамедов проблемам, нуждам и обеспечению благоприятных условий для эффективного функционирования корпуса в

Дипломатический корпус, представляющий многие государства мира в Туркменистане, отмечает высокую оценку, которую уделяет президент Гурбангулы Бердымухамедов проблемам, нуждам и обеспечению благоприятных условий для эффективного функционирования корпуса в этой стране.

Как сообщает Report, благодаря такому вниманию весь дипломатический корпус стал единым механизмом решения различных проблем, всестороннего углубленного познания древней культуры туркменского народа, успехов социально-экономического, общественно-политического и духовного развития Туркменистана на современном этапе.

С одной стороны, это является наглядной иллюстрацией открытости и демократичности туркменского общества, с другой - проявлением руководством страны высочайшей этики и душевности в отношениях с чрезвычайными полномочными послами, что оказывает самое благотворное влияние на динамику постоянного улучшения взаимоотношений между Туркменистаном и дружественными ему государствами.

Система контактов членов дипломатического корпуса с главой государства, ответственными государственными лицами Туркменистана и между самими послами позволила каждому из послов максимально проявлять свои профессиональные качества. Исключительное место в этом контексте принадлежит старейшему дипломату, опыт дипломатической работы которого равен полувеку, бывшему чрезвычайному и полномочному послу Азербайджана в Туркменистане Вахдату Мамедовичу Султанзаде.

Когда завершился срок посольских полномочий Вахдата Султанзаде, представители дипкорпуса выразили сожаление по этому поводу и одновременно изъявили желание продолжить непосредственное общение с этим замечательным человеком.

"Обретший статус неофициального дуайена в силу своего отменного многолетнего дипломатического опыта, глубокого интеллекта и необъятности своей души, Вахдат Мамедович олицетворяет в наших глазах классический образец дипломата, государственно-политического деятеля, посвятившего всю свою жизнь служению интересам своей Родины, идеалам мировой цивилизации. Все мы много для себя полезного и необходимого заимствовали у этого истинного патриарха общедипломатического пространства. В какой бы стране он ни работал, в какой бы ипостаси ни способствовал облагораживанию климата межгосударственных отношений, он всегда уносил с собой частицу души её народа. И Туркменистан не стал исключением в этом отношении, ибо его нахождение в течение девяти лет на дипломатической работе в стране было проникнуто любовью и уважением к трудолюбивому туркменскому народу, его древней культуре.

Во всех статьях, выступлениях по национальному телевидению Вахдата Мамедовича сквозило восхищение и гордость за успехи, доблесть туркменского народа на поприще социально-экономического, культурного и государственно-политического прогресса. За эти годы он превратился в искреннего и последовательного пропагандиста выдающихся достижений Туркменистана во всех областях жизнедеятельности государства не только в Азербайджане, но и во всех странах, где его любят, ценят и почитают.

Вполне закономерным в этом ракурсе является удостаивание его такой наградой Туркменистана, как золотая медаль "За любовь к Отечеству". Уважение, почет и использование жизненной мудрости, знаний и опыт старейшин республики являются теми критериями, которые должны быть применимы к такой незаурядной личности, как Вахдат Султанзаде", - говорится в обращении представителей дипкорпуса.

Обращение подписали чрезвычайные и полномочные послы Объединенных Арабских Эмиратов Хассан Абдулла Аль-Адаб Аль Зароуни, Исламской Республики Афганистан - Сайфи Фазил, Республики Беларусь - Олег Табанюхов, Грузии - Гиорги Каралашвили, Исламской Республики Иран - Сейед Мохаммад Муса Хашеми Голпаегани, Израиля - Ицхак Кармель Кагана, Королевства Саудовской Аравии - Турки бин Халид бин Файсал Аль-Хашера, Республики Казахстан - Орман Нурбаев, Киргизской Республики - Джаныш Рустенбеков, Китайской Народной Республики - Сяо Цинхуа, Исламской Республики Пакистан - Абдул Малик, Республики Таджикистан – Махмуджон Собиров, Турецкой Республики - Мустафа Капучу, Республики Узбекистан - Джовхар Изамов, Украины - Валентин Шевалев, Соединенных Штатов Америки - Аллан Филипп Mастарда, Республики Индия - Нагендра Прасад, Италии - Марко Манчини, Малайзии - Норман Бин Мухамад, Государства Катар - Халиф Ахмад Аль-Сувайди, представитель Контактного Бюро Европейского Союза Дионисиос Даниилидиc.

Источник: книга Вахдата Султанзаде "Дипломатия: взгляд изнутри"