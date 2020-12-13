Дипломатический фронт Азербайджана за рубежом: Украина, Молдова, Западная Европа…

Предпринятые армянами попытки провокации в период Отечественной войны в ряде стран, не удались и были пресечены благодаря профессионализму азербайджанских дипломатов

Азербайджан впервые за последние 100 лет отпраздновал День Победы и провел военный парад, и не вкупе с кем-то, а сам, самостоятельно.

Между Первой Карабахской (1988-1994 годы) и Второй Карабахской (27 сентября - 10 ноября 2020 года) войнами минуло 26 лет. Но за этот период Азербайджан приложил немало усилий, чтобы завладеть полным преимуществом на всех фронтах и приблизить исторический момент торжества справедливости. Итог известен - это сокрушительная победа Азербайджана. И об этом говорим не только мы, об этом во всеуслышание заявляют различные эксперты со всего мира. В отличие от начала 90-х годов прошлого века, ныне, помимо наблюдавшейся централизации азербайджанского общества, наличия сильного государственного управления, стального единства между государством и народом, и, самое главное, сформированной сильной, оснащенной современной техникой армии, к числу главных отличий также можно отнести новшества в дипломатической деятельности.

Если углубиться, фронт более разнообразен

Поскольку ведется борьба не в одной, а во многих странах. В войне же, несмотря на разные фронты, действия и результат должны быть едины. Успехи на всех фронтах, дополняя друг друга, в итоге приводят к единой победе. В частности, радикальные реформы, проведенные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в дипломатической сфере, в том числе, касательно дипкорпуса за рубежом, незамедлительно дали свои результаты во II Карабахской войне. Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, как сильный политик, твердо выражающий свою позицию на международной арене, поднял азербайджанскую дипломатию на совершенно новый уровень соответственно требованиям времени.

В целом, победу характеризуют и внешнеполитические действия, и президент Ильхам Алиев профессиональными действиями добился того, что Азербайджан стал страной-победителем. Это признают не только зарубежные эксперты, но даже эксперты из Армении. Президент поручает и требует, чтобы и наши дипломаты руководствовались этими принципами, нацеливались на результаты, опирающиеся на принципы главенства национальных интересов Азербайджана.

Азербайджанская дипломатия, в отличие от периода Первой Карабахской войны, на этот раз переняла эстафету героизма у наших военнослужащих, отважно сражавшихся на поле боя. Например, если раньше часто повторялось, что "мир молчит под влиянием армянского лобби", на этот раз не было сказано ни единого слова в этом контексте, причем в тех странах, где армянское лобби до вчерашнего дня было практически авторитетным.

Перед непоколебимой напористостью с первого дня назначения нового министра иностранных дел Джейхуна Байрамова не устояло и армянское лобби, которое стало ретироваться так же быстро, как армянские солдаты, убегавшие с поля боя при приближении азербайджанских солдат во время II Карабахской войны. Практически с первого дня работы в новой должности Байрамов ежедневно информировал министра иностранных дел какой-либо страны или руководителя какой-либо международной организации о ситуации по Нагорному Карабаху. Можно сказать, что на дипломатическом фронте министр Байрамов проводил такую же подготовку под руководством Верховного главнокомандующего, какая проводилась на фронте Отечественной войны. В частности, мы уже стали свидетелями конкретных, а не шаблонных результатов от встреч как с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, так и с министрами иностранных дел стран-сопредседателей... Азербайджанская дипломатия словно перешла в атаку, используя новую и наступательную тактику.

Оперативное и решающее вмешательство Джейхуна Байрамова как министра иностранных дел в любые нюансы, связанные с Азербайджаном в международном масштабе, свидетельствуют о том, что азербайджанская дипломатия перешла в конкретную контратаку и решительная воля президента Ильхама Алиева сыграла немаловажную роль в этом. Особенно наглядно отражает вышесказанное трехсторонняя встреча нового министра с участием коллеги из Армении, панорама, сложившаяся в результате этой встречи.

Самое главное, Байрамов в качестве министра дал старт регулярным онлайн-видеоконференциям с руководителями дипкорпуса Азербайджана за рубежом, оперативному направлению дипломатов на этих конференциях к реализации целей, поставленных главой государства.

Азербайджанская дипломатия вышла на новый уровень ...

Перейдем к фактам. Возьмем, к примеру, Украину. Там происходят новшества. Эта страна после распада Советского Союза, особенно за последние 10 лет, превратилась в страну, к которой проявляют интерес мировые силы. Украина сейчас стала одной из стратегических точек мира, обществом, привносящим новое в мировую повестку. Украина всегда вызывала особый интерес Азербайджана в плане сотрудничества. Это постоянно выражается как в заявлениях высших должностных лиц обеих стран, так и во взаимном сотрудничестве. Более того, во время правления общенационального лидера Гейдара Алиева первое посольство Азербайджана среди стран Восточной Европы было открыто в Украине (1997 год). По рекомендации общенационального лидера именно в этой стране была создана первая в мире централизованная диаспорская организация - Конгресс азербайджанцев Украины (1999 год). Позднее организация распалась из-за внутренних распрей.

Украина - одна из стран, представляющих значимость для нас

К сожалению, как и в ряде крупных стран, здесь вражеское лобби захватило все рычаги. Увы, но формирующаяся время от времени под разными названиями организация азербайджанцев Украины, о которой часто заявляется, что ее численность составляет более 500 тыс., не смогла стать достаточной альтернативой для противостояния этим рычагам. Однако в этом году получившая новое дыхание азербайджанская дипломатия показала свои силы и в этой стране. Особенно это стало ощущаться после назначения президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым послом в эту страну известного журналиста и политического деятеля, народного писателя Эльмиры Ахундовой, определения ее конкретных поручений и задач.

С начала пандемии Азербайджан стал одной из первых стран, которая оказала Украине гуманитарную поддержку, и это вызвало симпатию украинцев. С весны 2020 года, в том числе накануне Отечественной войны, бессчетное число украинских политиков, депутатов, известных представителей СМИ и даже медийные органы непосредственно рассказывали об азербайджанских реалиях, открыто высказывались в поддержку нашей страны. Известные украинские телеканалы и онлайн-пресса стали безостановочно освещать азербайджанские реалии. На улицах крупных городов страны повсеместно красовались плакаты с лозунгом "Карабах - это Азербайджан!". Иными словами, после Турции и Пакистана государство и народ Украины также стали поддерживать Азербайджан. Не вынеся этого, Армения вручила ноту Украине. В Ереване были организованы нападения на посольство Украины и т.д.

Одним из заслуживающих внимания моментов является то, что уже несколько месяцев посольства, послы Азербайджана и Турции в Украине совместно отмечают практически все мероприятия. Например, на днях 17-ю годовщину кончины великого лидера Азербайджана Гейдара Алиева посол Эльмира Ахундова и посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере отметили вместе. Все это, "Впервые".

Кроме того, посол Ахундова - регулярный гость различных украинских СМИ. Примечательно, что Э.Ахундова рассказывает об азербайджанских реалиях в местных СМИ именно на украинском языке. Учитывая то, что общество этой страны очень щепетильно относится к этому и симпатизирует чиновникам, говорящим на украинском языке, это немаловажно. Для азербайджанской дипломатии в этой стране это тоже "Впервые"...

В различных городах Украины стартовали деловые встречи с представителями различных сфер. Достигнуты договоренности с Азербайджаном об увеличении импорта и экспорта продукции. Самое главное, Э.Ахундова вошла в историю и как первый посол в Украине, установившая равный и централизованный, лишенный дискриминации контакт с проживающими в этой стране азербайджанцами и азербайджанской диаспорой. Во время Отечественной войны Украина, возможно, была единственной большой страной, где посольство объединило вокруг себя диаспору и выступало как единая сила в информационной войне. Централизация диаспоры, азербайджанцев вокруг дипмиссии в Украине - само по себе большое достижение. Кстати, это также "Впервые"...

Подобные "Впервые" азербайджанской дипломатии произошли в Украине за короткое время и продолжаются поныне. К чему говорить об этом, перечислять? В основном, чтобы знали, что и в дипломатии возможны такие шаги. Ведь существовал большой скептицизм. Во-вторых, нужно продолжать говорить о достижениях, чтобы это стало импульсом для дальнейшего развития, а не освещать их мимолетно.

Кстати, в последнее время в некоторых СМИ Эльмира Ахундова сама становится "мишенью". Очевидно, перечисленные выше "Впервые" беспокоят какие-то круги, и, возможно, по этой причине периодически некоторым представителям СМИ этими кругами передается неверная, преследующая определенные цели информация. Этим вопросом, наверное, тоже займутся.

Соседняя с Украиной Молдова…

Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов также внес свою лепту в дипломатическое "Впервые", начиная с казавшегося невозможным сплочения азербайджанцев вокруг себя и заканчивая заполнением повестки дня местных СМИ азербайджанскими реалиями. Хотя это небольшое государство, но выполняемая миссия по своей роли в разы увеличивает результативность. В Кишиневе, особенно на медиа-платформе, идет настоящая война.

Небольшое исследование показало, что если в течение месяца публиковалось 3-4 материала антиазербайджанского характера (по заказу армянского лобби), то на более широкой платформе выходило 10-12 материалов в поддержку правого голоса Азербайджана, разоблачающих Армению. Что еще более значимо, попытки армян в Кишиневе совершить провокации с целью конфликта, в целом, провокации, предпринятые армянами в период Отечественной войны в ряде стран, не удались и были пресечены именно благодаря профессионализму азербайджанских дипломатов.

Откровенно говоря, до назначения Османова послом, Молдова, к сожалению, не проявляла себя в этом вопросе ни в местных СМИ, ни в плане активности. Кстати, мы знаем Гудси Османова по его активности в России. Некоторое время назад в результате проведенных президентом Азербайджана кадровых реформ он был назначен послом в Молдову.

Мы являемся свидетелями новшеств в Германии и Италии

Например, той поддержки, которую в период 44-дневной войны оказали Азербайджану представители науки, парламента и СМИ Германии, мы не видели до сих пор. Немецкие историки также фактами открыто высказали позицию, что "Карабах - это Азербайджан!".

Италию следует подчеркнуть особенно. И с первых дней пандемии, и в преддверии Отечественной войны усилия азербайджанской дипломатии дали о себе знать. Посол Мамед Ахмедзаде, оказавший большую поддержку при эвакуации азербайджанской молодежи из Италии в первые дни пандемии, проявил себя как профессиональный дипломат и в период Отечественной войны. Азербайджан не запаздывал с передачей правдивой информации в парламент и прессу Италии.

В последние месяцы практически еженедельно мы становимся свидетелями заявлений итальянских парламентариев в поддержку Азербайджана. Озвучила эти реалии и группа итальянских парламентариев во время недавнего визита в Азербайджан. Сотворенное Арменией на территории Гянджи итальянские парламентарии назвали душераздирающей картиной. Кстати, строительство ГЭС на освобожденных территориях Азербайджана осуществят итальянские компании.

Можно перечислять и дальше. Официальные лица и СМИ балтийских стран начали поддерживать Азербайджан. Пойдя еще дальше, они в более открытой форме потребовали от Армении освободить оккупированные территории. С такой скоростью масштаб деятельности расширится и на данном фронте. Ведь цели, поставленные перед нашей дипломатией главой государства Ильхамом Алиевым, проводимые кадровые реформы рассчитаны именно на это.

Периодически мы тоже будем возвращаться к этой теме, чтобы как можно больше осветить достижения и успехи. Ведь азербайджанские СМИ тоже на своеобразном фронте, и сами – вечные солдаты: ответственные за миссию не позволить справедливость забыться в истории...

Мубариз Асланов