Дипломатическая миссия посла Румынии в Азербайджане завершилась

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В Баку состоялся официальный прием по случаю завершения дипломатической миссии посла Румынии в Азербайджане Даниэля Кристиана Чобану.

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии посол отметил высокий уровень политического диалога между странами. В этом плане Д.К.Чобану напомнил визиты, совершенные между странами.

Говоря об экономическом сотрудничестве, посол заметил, что между странами уже который год увеличивается уровень товарооборота: "Только за 5 месяцев этого года уровень нашей торговли увеличился на 106% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Кроме того, мы добились увеличения азербайджанских инвестиций в Румынию".

В конце Д.К.Чобану рассказал об успешной деятельности посольства в качестве контактного посольства НАТО в Азербайджане.

В свою очередь, выступивший от имени дипломатического корпуса в Азербайджане посол Марокко Хасан Хами сказал, что Д.К.Чобану сделал очень много для расширения отношений между Азербайджаном и Румынией. Х.Хами пожелал успехов послу Румынии в его будущей деятельности.

В конце посол Марокко вручил румынскому дипломату подарок на память от имени дипломатического корпуса.