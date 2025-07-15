Дипломатическая миссия посла Нидерландов в Азербайджане завершилась

Дипломатическая миссия посла Нидерландов в Азербайджане завершилась

Завершилась дипломатическая миссия посла Королевства Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйземан.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов поблагодарил посла Паулин Эйзема за эффективную дипломатическую деятельность в Азербайджане.

На встрече обсуждались вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами, а также текущая ситуация и реалии в регионе в постконфликтный период.

Была отмечена важность механизма политических консультаций между министерствами иностранных дел с целью обсуждения взаимных визитов, контактов в рамках различных международных мероприятий, текущего состояния и перспектив двусторонних отношений.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал дипломата о текущей ситуации и реалиях в регионе, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Посол Паулин Эйзема подчеркнула, что всегда будет помнить свою деятельность в качестве посла Нидерландов в Азербайджане на протяжении почти 5 лет, и поблагодарила за оказанную поддержку.