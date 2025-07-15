О нас

Дипломатическая миссия посла Нидерландов в Азербайджане завершилась

Дипломатическая миссия посла Нидерландов в Азербайджане завершилась Дипломатическая миссия посла Нидерландов в Азербайджане завершилась
Внешняя политика
15 июля 2025 г. 17:23
Дипломатическая миссия посла Нидерландов в Азербайджане завершилась

Завершилась дипломатическая миссия посла Королевства Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйземан.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, министр Джейхун Байрамов поблагодарил посла Паулин Эйзема за эффективную дипломатическую деятельность в Азербайджане.

На встрече обсуждались вопросы, стоящие на повестке дня двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Нидерландами, а также текущая ситуация и реалии в регионе в постконфликтный период.

Была отмечена важность механизма политических консультаций между министерствами иностранных дел с целью обсуждения взаимных визитов, контактов в рамках различных международных мероприятий, текущего состояния и перспектив двусторонних отношений.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал дипломата о текущей ситуации и реалиях в регионе, а также о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Посол Паулин Эйзема подчеркнула, что всегда будет помнить свою деятельность в качестве посла Нидерландов в Азербайджане на протяжении почти 5 лет, и поблагодарила за оказанную поддержку.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоNiderlandın Azərbaycandakı səfirinin diplomatik missiyası başa çatıb

Экслюзивные новости

Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
IATA: Производство SAF даст Азербайджану новое преимущество в мировой авиации
2 июля 2025 г. 16:32
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
Рафаэль Шварцман: Разрабатывается мастер-план по развитию Международного аэропорта Гейдар Алиев
2 июля 2025 г. 15:20
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
Советник главы МИД Узбекистана: Отношения с Азербайджаном демонстрируют устойчивый рост по всем направлениям
2 июля 2025 г. 09:05
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
За год в Азербайджане зарегистрировано около 2,6 тыс. родственных браков
1 июля 2025 г. 18:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi