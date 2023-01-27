Дипломат: За последние два года на дипмиссии Азербайджана совершено пять нападений

Решительно осуждаем любое нападение на дипмиссии и призываем принимающую страну соблюдать Венскую конвенцию.

Решительно осуждаем любое нападение на дипмиссии и призываем принимающую страну соблюдать Венскую конвенцию.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде написал в Twitter.

По его словам, за последние два года на дипмиссии Азербайджана было совершено пять нападений.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого коварного нападения.

По имеющейся информации, напавший на посольство Азербайджана задержан.