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Дипломат: За последние два года на дипмиссии Азербайджана совершено пять нападений

Дипломат: За последние два года на дипмиссии Азербайджана совершено пять нападений Решительно осуждаем любое нападение на дипмиссии и призываем принимающую страну соблюдать Венскую конвенцию.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 12:46
Дипломат: За последние два года на дипмиссии Азербайджана совершено пять нападений

Решительно осуждаем любое нападение на дипмиссии и призываем принимающую страну соблюдать Венскую конвенцию.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде написал в Twitter.

По его словам, за последние два года на дипмиссии Азербайджана было совершено пять нападений.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное. В настоящее время ведется расследование этого коварного нападения.

По имеющейся информации, напавший на посольство Азербайджана задержан.

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Версия на английском языке Diplomat: Azerbaijan's diplomatic missions attacked 5 times in last 2 years
Версия на азербайджанском языке Diplomat: “Son 2 ildə Azərbaycanın diplomatik missiyalarına 5 dəfə hücum olub"

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