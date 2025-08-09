Дипломат: Встречи Ильхама Алиева в Белом доме - поворотный момент в истории азербайджанской дипломатии

Встречи, проведенные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Белом доме в рамках его визита в США 8 августа, запомнились как поворотный момент в истории азербайджанской дипломатии.

Об этом в комментарии Report заявил депутат Милли Меджлиса, глава делегации Азербайджана в ПА ОБСЕ Гая Мамедов.

Он отметил, что данный визит выводит азербайджано-американские отношения на уровень стратегического партнерства и придает серьезный импульс продвижению армяно-азербайджанской мирной повестки к конкретным результатам:

"Азербайджан всегда был заинтересован в развитии отношений с США, основанных на взаимной выгоде и уважении. За последние десятилетия в рамках содержательного партнерства, заложенного в 1997 году официальным визитом общенационального лидера Гейдара Алиева в США, были достигнуты значительные успехи. К сожалению, в период президентства Джозефа Байдена в результате нерациональных действий администрации США наши двусторонние отношения понесли значительный ущерб. Переизбрание Дональда Трампа на пост президента в 2024 году открыло возможность для нормализации отношений между двумя странами. За короткий период с момента вступления Трампа в должность президента в январе этого года по поручению руководства двух стран осуществлялись непрерывные контакты, и была заложена основа для политического диалога на высоком уровне".

Г. Мамедов отметил, что приглашение президентом Дональдом Трампом президента Ильхама Алиева в Белый дом и состоявшиеся содержательные переговоры лидеров двух стран восстановили атмосферу доверия и вернули отношения на уровень стратегического партнерства. Подписанный в ходе этой встречи Меморандум о взаимопонимании создает прочную правовую и политическую основу для будущих стратегических отношений.

"Парафирование мирного договора в рамках визита является важным шагом на пути к его подписанию. Как заявил президент Ильхам Алиев в интервью после встречи, Армении еще "предстоит выполнить домашнее задание". Речь идет о выполнении еще одного условия Азербайджана для подписания мирного договора – об исключении территориальных претензий к Азербайджану из Конституции Армении", – подчеркнул депутат.

По его словам, согласие Армении на роспуск Минской группы ОБСЕ и подтверждение ею своей приверженности созданию условий для беспрепятственного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской АР являются триумфом принципиальной позиции президента Ильхама Алиева и историческим успехом Азербайджана:

"В нынешних геополитических реалиях эти достижения еще больше укрепляют национальную безопасность нашей страны, повышают ее международный авторитет и создают прочную основу для мира и стабильности в регионе".