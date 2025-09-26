Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти

    США привержены оказанию помощи в установлении прочного мира между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    • 26 сентября, 2025
    • 16:42
    США привержены оказанию помощи в установлении прочного мира между Баку и Ереваном

    США привержены оказанию помощи в установлении прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

    Как сообщает Report, об этом заявила заместитель главы дипмиссии США в Азербайджане Эми Карло в своем видеообращении во время посещения храма Атешгях в Баку.

    Она отметила, что США и Азербайджан являются партнерами более 30 лет.

    "Мы вместе вели борьбу с терроризмом, развивали энергетическую безопасность и работали над процветанием обеих стран. Для меня большая честь находиться здесь в исторический момент для Азербайджана и США. Выдвижение инициативы о парафировании мирного соглашения в Белом доме 8 августа положило начало новой смелой странице для региона Южного Кавказа. США привержены оказанию помощи в установлении прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Укрепляя этот путь к миру, мы раскрываем огромный потенциал Южного Кавказа как центра торговли, транзита и энергетики. Это составляет основу нашего будущего экономического сотрудничества", - сказала она.

    Дипломат подчеркнула, что Меморандум о взаимопонимании, подписанный в Вашингтоне Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым, является первым шагом на пути к созданию стратегического партнерства между США и Азербайджаном. Она выразила надежду, что это усилит координацию по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    "В течение следующих трех лет моей целью является дальнейшее укрепление отношений между нашими странами, поддержка мирного процесса в регионе и продвижение совместных экономических возможностей, которые будут выгодны как американцам, так и азербайджанцам. Работая рука об руку, мы можем достичь большего. Мне уже стало ясно, что у Азербайджана богатая культура, гостеприимные люди, прекрасная природа и вкусная кухня. Во время моего пребывания здесь я с нетерпением жду возможности насладиться всем этим", - добавила она.

    Эми Карло Дипмиссия США Атешгях Вашингтонское соглашение мирная повестка
    Diplomat: ABŞ Azərbaycan və Ermənistan arasında davamlı sülhün təmin edilməsinə yardım etməyə sadiqdir

    Последние новости

    17:55

    Нетаньяху во время выступления с трибуны ГА ООН устроил викторину

    Другие страны
    17:51

    Премьер Израиля полностью отверг идею создания государства Палестина

    Другие страны
    17:50

    Нетаньяху верит в возможность заключения соглашения с Сирией

    Другие страны
    17:45

    Дания выделила Украине дополнительную помощь на сумму свыше $420 млн

    Другие страны
    17:37

    Гросси заявил, что не видит рисков ядерной войны между Индией и Пакистаном

    Другие страны
    17:35

    МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой

    Происшествия
    17:33

    Нетаньяху с трибуны ГА ООН призвал немедленно возобновить санкции против Ирана

    Другие страны
    17:28
    Фото

    Азербайджан и Япония обсудили расширение сотрудничества в экономике и энергетике

    Энергетика
    17:27

    В Лянкяране задержан мужчина, подозреваемый в обмане пенсионеров

    Происшествия
    Лента новостей