США привержены оказанию помощи в установлении прочного мира между Баку и Ереваном

США привержены оказанию помощи в установлении прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель главы дипмиссии США в Азербайджане Эми Карло в своем видеообращении во время посещения храма Атешгях в Баку.

Она отметила, что США и Азербайджан являются партнерами более 30 лет.

"Мы вместе вели борьбу с терроризмом, развивали энергетическую безопасность и работали над процветанием обеих стран. Для меня большая честь находиться здесь в исторический момент для Азербайджана и США. Выдвижение инициативы о парафировании мирного соглашения в Белом доме 8 августа положило начало новой смелой странице для региона Южного Кавказа. США привержены оказанию помощи в установлении прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Укрепляя этот путь к миру, мы раскрываем огромный потенциал Южного Кавказа как центра торговли, транзита и энергетики. Это составляет основу нашего будущего экономического сотрудничества", - сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Меморандум о взаимопонимании, подписанный в Вашингтоне Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым, является первым шагом на пути к созданию стратегического партнерства между США и Азербайджаном. Она выразила надежду, что это усилит координацию по вопросам, представляющим взаимный интерес.

"В течение следующих трех лет моей целью является дальнейшее укрепление отношений между нашими странами, поддержка мирного процесса в регионе и продвижение совместных экономических возможностей, которые будут выгодны как американцам, так и азербайджанцам. Работая рука об руку, мы можем достичь большего. Мне уже стало ясно, что у Азербайджана богатая культура, гостеприимные люди, прекрасная природа и вкусная кухня. Во время моего пребывания здесь я с нетерпением жду возможности насладиться всем этим", - добавила она.