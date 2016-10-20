Временный поверенный: Азербайджан заинтересован в углублении отношений с Канадой

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Отношения между Азербайджаном и Канадой можно оценить как дружеские и стабильные.

Как сообщает Report, об этом газете "The Hill" заявил временный поверенный в делах Азербайджана в Канаде Рамин Гусейнли.

По его словам, Азербайджан заинтересован в углублении отношений с Канадой. При этом он отметил важность двусторонних связей: "Канада неактивно вовлечена в геополитические процессы на Южном Кавказе. Двусторонние визиты могли бы улучшить ситуацию".

Дипломат поблагодарил Канаду за поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Говоря об экономических связях, Р.Гусейнли отметил, что за прошедшие годы эти связи серьезно развились, а торговый оборот вырос с 20 млн долларов в 2004 году до почти 1 млрд долларов в 2008 году.

По словам Р. Гусейнли, канадские компании активно участвуют в таких проектах, как Баку-Тбилиси-Карс, Южный Газовый Коридор и др.