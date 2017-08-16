Дипломат: Азербайджан планирует открыть посольство в Коста-Рике до конца этого года

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Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Азербайджан планирует открыть посольство в Коста-Рике до конца этого года.

Об этом в интервью Report сказал временный поверенных в делах Коста-Рики в Азербайджане Хайро Франсиско Лопез Боланьос.

По его словам, во время визита главы МИД Эльмара Мамедъярова в Коста-Рику в июне данный вопрос обсуждался с его коста-риканским коллегой Мануэлем Гонсалезом Санзом.

"Мы сделали первый шаг и открыли посольство в Баку. Надеемся, до конца года в Сан-Хосе откроется посольство Азербайджана. Мы работаем над этим", - сказал дипломат.