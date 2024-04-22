Динг Тао: Азербайджан и Китай могут поднять двусторонние отношения на более высокий уровень

Азербайджан и Китай получили историческую возможность поднять двусторонние отношения на более высокий уровень.

Азербайджан и Китай получили историческую возможность поднять двусторонние отношения на более высокий уровень.

Как сообщает Report, об этом сказал временный поверенный в делах посольства Китая в Азербайджане Динг Тао на мероприятии на тему "Переоценка азербайджано-китайских отношений: Путь вперед".

"Китай приветствует международное влияние Азербайджана. Мы также поддерживаем Азербайджан в вопросе организации COP29. Сегодня ведется серьезная работа по объединению инициативы "Один пояс, один путь" с Транскаспийским маршрутом. Между нашими странами существует сотрудничество в области альтернативных источников энергии, Азербайджан также открыл в Китае 5 торговых домов. В 2023 году торговый оборот между двумя странами достиг рекордного уровня в 3,1 млрд долларов. Что представляет собой рост на 43%", - сказал он.