Дин Тао: Шелковый путь исторически связывает Азербайджан и Китай

Шелковый путь исторически связывает Азербайджан и Китай.

Шелковый путь исторически связывает Азербайджан и Китай.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао в ходе пресс-конференции, посвященной итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС.

"Гуманитарное сотрудничество между двумя странами показывает очень хорошую динамику. Во-первых, это тесные контакты между людьми. В Пекин еженедельно летают 5 рейсов. Правительство Азербайджана предоставляет хорошие условия для въезда китайских граждан в страну", - сказал он.

Тао подчеркнул, что сотрудничество в сфере образования также расширяется.

"Китайский язык и культура становятся все более популярными в Азербайджане. Недавно руководство Национальной академии наук Азербайджана побывало с визитом в Китае", - рассказал временный поверенный.

По его словам, большое значение имеет также сотрудничество между регионами Китая и Азербайджана.