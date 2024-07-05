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Дин Тао: Шелковый путь исторически связывает Азербайджан и Китай

Дин Тао: Шелковый путь исторически связывает Азербайджан и Китай Шелковый путь исторически связывает Азербайджан и Китай.
Внешняя политика
5 июля 2024 г. 10:49
Дин Тао: Шелковый путь исторически связывает Азербайджан и Китай

Шелковый путь исторически связывает Азербайджан и Китай.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао в ходе пресс-конференции, посвященной итогам заседания Совета глав государств-членов ШОС.

"Гуманитарное сотрудничество между двумя странами показывает очень хорошую динамику. Во-первых, это тесные контакты между людьми. В Пекин еженедельно летают 5 рейсов. Правительство Азербайджана предоставляет хорошие условия для въезда китайских граждан в страну", - сказал он.

Тао подчеркнул, что сотрудничество в сфере образования также расширяется.

"Китайский язык и культура становятся все более популярными в Азербайджане. Недавно руководство Национальной академии наук Азербайджана побывало с визитом в Китае", - рассказал временный поверенный.

По его словам, большое значение имеет также сотрудничество между регионами Китая и Азербайджана.

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