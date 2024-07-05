Дин Тао: Правительство Китая изучает возможности облегчения въезда граждан Азербайджана

Правительство Китая изучает меры для упрощения въезда граждан Азербайджана в страну.

Правительство Китая изучает меры для упрощения въезда граждан Азербайджана в страну.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао в ходе пресс-конференции, посвященной итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС.

"На днях президент Азербайджан принял решение о вводе в одностороннем порядке безвизовый режим для граждан КНР сроком на один год. Китай также будет изучать соответствующие меры для облегчения въезда граждан Азербайджана в страну. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям жители наших стран будут чаще совершать поездки с туристическими целями и для ведения бизнеса, а также получения образования. Эти возможности становятся все более доступными и многочисленными", - сказал он.

Напомним, что в рамках "Совместной декларации об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", принятой 3 июля во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, Азербайджан введет безвизовый режим для граждан Китая сроком на один год.