Дин Тао: Азербайджан является важным партнером ШОС

Азербайджан является важным партнером Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Азербайджан является важным партнером Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а Китай поддерживает стремление страны повысить свой статус в ее составе.

Как передает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао в ходе пресс-конференции, посвященной итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС.

"Азербайджан стал партнером ШОС в 2016 и является важным членом в семье организации. Китай поддерживает стремление Азербайджана укреплять сотрудничество с ШОС и поддерживает повышение юридического статуса страны в ней",- сказал он.

"За прошедшие 23 года с момента основания организации, ШОС прошла непростой путь развития и превратилась в крупнейшую региональное образование. Придерживаясь Шанхайского духа, основанного на принципах взаимного уважения, государства-члены ШОС создали эталон регионального сотрудничества",- сказал он.

Тао напомнил, что в ходе прошедшего заседания Си Цзиньпин указал на будущие направления сотрудничества.

"Нам необходимо удерживать линию безопасности путем диалога и сотрудничества, необходимо защищать право на развитие, нужно придерживаться инклюзивности, поддерживать стабильность, стимулировать экономическое развитие внутри региона",- добавил он.