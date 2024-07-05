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Дин Тао: Азербайджан является важным партнером ШОС

Дин Тао: Азербайджан является важным партнером ШОС Азербайджан является важным партнером Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Внешняя политика
5 июля 2024 г. 10:14
Дин Тао: Азербайджан является важным партнером ШОС

Азербайджан является важным партнером Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а Китай поддерживает стремление страны повысить свой статус в ее составе.

Как передает Report, об этом заявил временный поверенный в делах Китая в Азербайджане Дин Тао в ходе пресс-конференции, посвященной итогам заседания Совета глав государств – членов ШОС.

"Азербайджан стал партнером ШОС в 2016 и является важным членом в семье организации. Китай поддерживает стремление Азербайджана укреплять сотрудничество с ШОС и поддерживает повышение юридического статуса страны в ней",- сказал он.

"За прошедшие 23 года с момента основания организации, ШОС прошла непростой путь развития и превратилась в крупнейшую региональное образование. Придерживаясь Шанхайского духа, основанного на принципах взаимного уважения, государства-члены ШОС создали эталон регионального сотрудничества",- сказал он.

Тао напомнил, что в ходе прошедшего заседания Си Цзиньпин указал на будущие направления сотрудничества.

"Нам необходимо удерживать линию безопасности путем диалога и сотрудничества, необходимо защищать право на развитие, нужно придерживаться инклюзивности, поддерживать стабильность, стимулировать экономическое развитие внутри региона",- добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Çinli diplomat: Azərbaycan ŞƏT-in mühüm tərəfdaşıdır

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