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Диалог между Азербайджаном и Грецией на политическом уровне будет продолжен

Диалог между Азербайджаном и Грецией на политическом уровне будет продолжен Диалог между Азербайджаном и Грецией на политическом уровне будет продолжен.
Внешняя политика
27 октября 2022 г. 20:45
Диалог между Азербайджаном и Грецией на политическом уровне будет продолжен

Диалог между Азербайджаном и Грецией на политическом уровне будет продолжен.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с послом Греции Николаосом Пиперигкосом в связи с завершением его дипломатической деятельности в нашей стране.

Министр поблагодарил посла за его деятельность в укреплении отношений между Азербайджаном и Грецией и пожелал успехов в дальнейшей работе. Была подчеркнута важность расширяющихся в последнее время контактов между Азербайджаном и Грецией, особо подчеркнута встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в рамках церемонии открытия газового интерконнектора Греция-Болгария 1 октября этого года. Было отмечено о важности продолжения диалога на политическом уровне.

Посол отметил, что сотрудничество в области энергетики и транзита является основой отношений между нашими странами.

На встрече были обсуждены направления двусторонней повестки дня, а также региональные усилия по укреплению мира и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Yunanıstan arasında siyasi səviyyədə dialoq davam etdiriləcək

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