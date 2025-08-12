О нас

Внешняя политика
12 августа 2025 г. 12:47
Депутат: Трамп заслуживает высокой оценки за шаги по обеспечению мира на Южном Кавказе

Внимание президента США Дональда Трампа к Южному Кавказу в рамках его постоянной миротворческой миссии, а также его усилия по обеспечению мира и прогресса в регионе в условиях продолжающихся конфликтов в мире заслуживают высокой оценки.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Заур Шукюров.

По его словам, в этом контексте особого внимания заслуживает предложение президента Ильхама Алиева о совместном обращении Азербайджана и Армении с инициативой выдвинуть кандидатуру американского лидера на Нобелевскую премию мира.

"Подобные престижные международные награды должны вручаться лидерам, которые внесли реальный вклад в установление устойчивого мира. Как президент Трамп, так и другие международные акторы должны объективно оцениваться, когда предпринимают значимые шаги по снижению напряженности и содействию диалогу. Мы убеждены, что Нобелевский комитет мира примет справедливое решение, учитывая роль и усилия Трампа в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, обеспечении долгосрочного мира в регионе, а также совместное обращение двух стран по этому вопросу", - отметил он.

Версия на английском языке MP: Trump’s efforts to ensure peace in South Caucasus deserve high praise
Версия на азербайджанском языке Trampın Cənubi Qafqazda sülh və tərəqqinin təmini istiqamətində fəaliyyəti təqdirəlayiqdir - RƏY

