Депутат: Трамп заслуживает высокой оценки за шаги по обеспечению мира на Южном Кавказе

Внимание президента США Дональда Трампа к региону в рамках его постоянной миротворческой миссии, а также его усилия по обеспечению мира и прогресса на Южном Кавказе в условиях продолжающихся мировых конфликтов заслуживают высокой оценки.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Заур Шукюров.

По его словам, в этом контексте особого внимания заслуживает предложение президента Ильхама Алиева о совместном обращении Азербайджана и Армении с инициативой выдвинуть кандидатуру американского лидера на Нобелевскую премию мира.

"Подобные престижные международные награды должны вручаться лидерам, которые внесли реальный вклад в установление устойчивого мира. Как президент Трамп, так и другие международные акторы должны объективно оцениваться, когда предпринимают значимые шаги по снижению напряженности и содействию диалогу. Мы убеждены, что Нобелевский комитет мира примет справедливое решение, учитывая роль и усилия Трампа в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, обеспечении долгосрочного мира в регионе, а также совместное обращение двух стран по этому вопросу", - отметил он.