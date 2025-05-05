Деятельность Фонда народонаселения ООН в Азербайджане завершена

Деятельность Представительства Фонда народонаселения ООН (UNFPA) в Азербайджане завершена.

Деятельность Представительства Фонда народонаселения ООН (UNFPA) в Азербайджане завершена.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Отмечается, что за 30 лет своего существования в Азербайджане UNFPA сыграл ключевую роль в оказании помощи правительству и другим национальным и местным партнерам в улучшении защиты материнского здоровья, борьбе с гендерным насилием и продвижении демографической политики.

Связи UNFPA с Азербайджаном будут продолжаться через Региональный офис по Восточной Европе и Центральной Азии, а также посредством штаб-квартиры.