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Деятельность Фонда народонаселения ООН в Азербайджане завершена

Деятельность Фонда народонаселения ООН в Азербайджане завершена Деятельность Представительства Фонда народонаселения ООН (UNFPA) в Азербайджане завершена.
Внешняя политика
5 мая 2025 г. 19:38
Деятельность Фонда народонаселения ООН в Азербайджане завершена

Деятельность Представительства Фонда народонаселения ООН (UNFPA) в Азербайджане завершена.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Отмечается, что за 30 лет своего существования в Азербайджане UNFPA сыграл ключевую роль в оказании помощи правительству и другим национальным и местным партнерам в улучшении защиты материнского здоровья, борьбе с гендерным насилием и продвижении демографической политики.

Связи UNFPA с Азербайджаном будут продолжаться через Региональный офис по Восточной Европе и Центральной Азии, а также посредством штаб-квартиры.

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