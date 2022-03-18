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Девять азербайджанцев эвакуированы из Украины на родину через Москву

Девять азербайджанцев эвакуированы из Украины на родину через Москву Продолжается эвакуация граждан Азербайджана из Украины.
Внешняя политика
18 марта 2022 г. 18:14
Девять азербайджанцев эвакуированы из Украины на родину через Москву

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана из Украины.

Как сообщает российское бюро Report, при содействии посольства девять азербайджанцев были доставлены в Москву из Херсонской области Украины.

Среди них двое граждан Украины и семь граждан Азербайджана. Сегодня они вернутся на родину в Азербайджан авиарейсом Москва-Баку.

С эвакуированными из Украины нашими соотечественниками встретился посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу. По его словам, эвакуация наших соотечественников продолжается по указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Мы приняли решение эвакуировать вас в Азербайджан через Москву".

"Россия — наш стратегический союзник. У нас также хорошие отношения с Украиной, мы дружелюбный народ. Верим, что Россия и Украина в ближайшее время придут к соглашению", - заявил на встрече посол.

Эвакуированный из Украины азербайджанец Назим Ахмедов рассказал Report, что посольство помогло организовать эвакуацию и они приехали поездом в Москву. Он выразил благодарность дипмиссии Азербайджана, а также президенту Ильхаму Алиеву.

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