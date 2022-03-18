Девять азербайджанцев эвакуированы из Украины на родину через Москву

Продолжается эвакуация граждан Азербайджана из Украины.
Как сообщает российское бюро Report, при содействии посольства девять азербайджанцев были доставлены в Москву из Херсонской области Украины.
Среди них двое граждан Украины и семь граждан Азербайджана. Сегодня они вернутся на родину в Азербайджан авиарейсом Москва-Баку.
С эвакуированными из Украины нашими соотечественниками встретился посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу. По его словам, эвакуация наших соотечественников продолжается по указанию президента Азербайджана Ильхама Алиева: "Мы приняли решение эвакуировать вас в Азербайджан через Москву".
"Россия — наш стратегический союзник. У нас также хорошие отношения с Украиной, мы дружелюбный народ. Верим, что Россия и Украина в ближайшее время придут к соглашению", - заявил на встрече посол.
Эвакуированный из Украины азербайджанец Назим Ахмедов рассказал Report, что посольство помогло организовать эвакуацию и они приехали поездом в Москву. Он выразил благодарность дипмиссии Азербайджана, а также президенту Ильхаму Алиеву.