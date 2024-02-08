Девлет Баxчели позвонил президенту Ильхаму Алиеву

8 февраля председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

8 февраля председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Девлет Бахчели передал Ильхаму Алиеву поздравление по случаю победы на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития Азербайджана. Он еще раз подчеркнул значение Победы в Отечественной войне и полного восстановления суверенитета страны под руководством президента Ильхама Алиева.

Глава государства поблагодарил за поздравление.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией всегда будут развиваться по восходящей линии.