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Девлет Баxчели позвонил президенту Ильхаму Алиеву

Девлет Баxчели позвонил президенту Ильхаму Алиеву 8 февраля председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
8 февраля 2024 г. 18:15
Девлет Баxчели позвонил президенту Ильхаму Алиеву

8 февраля председатель Партии националистического движения Турции Девлет Бахчели позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Девлет Бахчели передал Ильхаму Алиеву поздравление по случаю победы на президентских выборах, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития Азербайджана. Он еще раз подчеркнул значение Победы в Отечественной войне и полного восстановления суверенитета страны под руководством президента Ильхама Алиева.

Глава государства поблагодарил за поздравление.

В ходе телефонного разговора было подчеркнуто, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией всегда будут развиваться по восходящей линии.

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Версия на английском языке Devlet Bahceli makes phone call to Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Dövlət Bağçalı seçkilərdə qalib gəlməsi münasibətilə İlham Əliyevə zəng edib

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